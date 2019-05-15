В Саратове пройдет всероссийский турнир по самбо

15 Май 16:25 2019-05-16T08:31:36+03:00

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С 24 по 26 мая на базе ФОК «Звездный» в Саратове пройдет XIV Всероссийский турнир по самбо среди юношей 15-16 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие примут более 250 спортсменов из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Состязания посвящены всероссийской федерации самбо С. Р. Ахмерова.

В мероприятии примут участие члены правительства области, депутаты, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Светлана Мастеркова.

Традиционно на мероприятии пройдут показательные выступления группы роты специального караула Президентского полка службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU