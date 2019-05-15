В Саратове пройдет всероссийский турнир по самбо
С 24 по 26 мая на базе ФОК «Звездный» в Саратове пройдет XIV Всероссийский турнир по самбо среди юношей 15-16 лет.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие примут более 250 спортсменов из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.
Состязания посвящены всероссийской федерации самбо С. Р. Ахмерова.
В мероприятии примут участие члены правительства области, депутаты, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Светлана Мастеркова.
Традиционно на мероприятии пройдут показательные выступления группы роты специального караула Президентского полка службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU