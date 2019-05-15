В Саратовской области похитители человека избежали наказания после примирения с жертвой

15 Май 16:24 2019-05-16T08:29:38+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор 24-летнему Павлу Налетову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

19 ноября 2018 года трое жителей Базарно-Карабулакского района — Павел Налетов, Валентин Мурашкинцев и Андрей Тарасов — в пьяном виде приехали на автомобиле ВАЗ-21099 на молочную ферму около села Алексеевка.

Там они собирались отомстить 37-летнему работнику, который, по мнению злоумышленников, обидел падчерицу одного из их знакомых.

На ферме Налетов несколько раз ударил потерпевшего кулаками по голове. После этого они запихали мужчину в багажник автомобиля и увезли в соседнее село, чтобы он извинился перед их знакомым и его падчерицей. Однако оказалось, что ни девушка, ни ее отчим не просили их об этом, поэтому извинения им были не нужны.

Злоумышленники вновь запихали мужчину в багажник и вывезли на трассу. Там им показалось, что похищенный громко шумит, тогда они остановились, вновь избили его и поехали дальше. Вскоре похитители выбросили свою жертву на обочине и уехали.

Гражданин попытался уйти, но потерял сознание. Его спас местный священник, который посчитал, что человека сбила машина. Священнослужитель отвез пострадавшего в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Во время расследования также выяснилось, что за несколько дней до указанного преступления, 7 августа, пьяный Налетов требовал от жителей частного дома в поселке Тепловка Новобурасского района продать ему алкоголь.

Получив отказ, он решил отомстить и несколько раз ударил ногой по припаркованному автомобилю, на кузове которого появились вмятины. Во время следствия Налетов полностью возместил ущерб.

Позднее, 27 августа, Налетов в Новых Бурасах распивал спиртное с 24-летней приятельницей. Ему показалось, что девушка с ним холодна и вместо общения с ним пишет кому-то смс. Он выхватил телефон Samsung GalaxyJ2 Prime из ее рук и переломил. Во время следствия он также возместил ущерб.

Налетов получил год колонии общего режима. Уголовные дела по факту повреждения чужого имущества и похищения человека были прекращены по примирению сторон. Благодаря этому, двое соучастников также избежали наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU