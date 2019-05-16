В Саратовскую область не пустили 60 тонн лука
Границу не смог пересечь грузовик с яблоками
Изменить размер текста:
С 1 по 12 мая 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области на 312 км трассы А-298 (Р-228 — Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан) задержали 60 тонн лука и 39 кг яблок.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, продукцию из Польши, Узбекистана и Таджикистана везли без маркировки.
Подозрительный груз вернули обратно на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU