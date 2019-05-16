В Саратовскую область не пустили 60 тонн лука

16 Май 08:26 2019-05-16T08:26:37+03:00

Границу не смог пересечь грузовик с яблоками

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С 1 по 12 мая 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области на 312 км трассы А-298 (Р-228 — Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан) задержали 60 тонн лука и 39 кг яблок.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, продукцию из Польши, Узбекистана и Таджикистана везли без маркировки.

Подозрительный груз вернули обратно на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU