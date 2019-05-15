Жителя Ртищева отправили в колонию за ночные прогулки

15 Май 16:17 2019-05-16T08:25:27+03:00

Он не соблюдал административные ограничения

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Суд признал 33-летнего жителя Ртищева виновным в несоблюдении административных ограничений.

Как рассказали «КП-Сарвтов» в областной прокуратуре, 18 мая 2018 года мужчине дали административный надзор до 6 октября 2025 года.

Однако тот 20 июля 2018 не был дома, а в сентябре и октябре отправился гулять ночью. В январе 2019 года пьяный злоумышленник вновь нарушил общественный порядок.

Всего этого ему было делать нельзя.

Теперь мужчине придется провести четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU