Жителя Ртищева отправили в колонию за ночные прогулки
Он не соблюдал административные ограничения
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Суд признал 33-летнего жителя Ртищева виновным в несоблюдении административных ограничений.
Как рассказали «КП-Сарвтов» в областной прокуратуре, 18 мая 2018 года мужчине дали административный надзор до 6 октября 2025 года.
Однако тот 20 июля 2018 не был дома, а в сентябре и октябре отправился гулять ночью. В январе 2019 года пьяный злоумышленник вновь нарушил общественный порядок.
Всего этого ему было делать нельзя.
Теперь мужчине придется провести четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU