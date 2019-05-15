В Саратове двое кредиторов пытали незнакомца кипятком за чужие долги

15 Май 16:10 2019-05-16T08:15:13+03:00

Он был лишь соседом должника

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В отношении 17 и 27-летнего саратовцев завели уголовное дело за разбой и хищение паспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа приятели, которым было на тот момент 16 и 26 лет, сидели в кафе. Около 5:00 старший из них решил зайти к своему должнику.

Однако того дома не было, остался лишь сосед, который встретил приятелей и попытался позвонить нужному им лицу. Трубку никто не брал.

Рассвирепевший молодой грабитель ударил юношу и сел на него верхом. Из кармана одежды жертвы выпал телефон, который ребята забрали с собой, прихватив ноутбук и паспорт.

На протяжении всего времени нежданные гости огревали парня ударами, младший угрожал отверткой, а старший плеснул в него кипятком. После этого криминальный дуэт покинул дом, а потерпевший чудом добрался до дома своего брата, который жил с женой и вызвал полицию.

Злоумышленников нашли и задержали, изъяв ноутбук и паспорт.

Несмотря на то, что они не признали вину, уголовное дело в отношении грабителей направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU