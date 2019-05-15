В Ершовском районе парень украл лом из чужого сарая
На злоумышленника завели уголовное дело
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Полиция Ершовского района раскрыла кражу у 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 5 мая поступило заявление, что из сарая гражданина в Антоновке кто-то в период с февраля по май стащил лом черного металла.
Сумма похищенного составила 5 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 19-летнего парня, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU