В Ершовском районе парень украл лом из чужого сарая

15 Май 15:51 2019-05-16T08:13:37+03:00

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Полиция Ершовского района раскрыла кражу у 30-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 5 мая поступило заявление, что из сарая гражданина в Антоновке кто-то в период с февраля по май стащил лом черного металла.

Сумма похищенного составила 5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 19-летнего парня, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU