В Саратове воровка подарила два мобильных телефона знакомому Алику
Она во всем призналась
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 28-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчина пришел в отдел и сказал, что на него напали неизвестные у дома №124 на Вольской улице. Его избили и отобрали сумку, где лежали два сотовых телефона.
По подозрению в преступлении задержали 29-летнюю рецидивистку. Она призналась в содеянном и рассказала, что подарила похищенное мужчине по имени Алик.
На нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU