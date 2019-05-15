В Саратове воровка подарила два мобильных телефона знакомому Алику

15 Май 15:44 2019-05-15T15:48:45+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 28-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчина пришел в отдел и сказал, что на него напали неизвестные у дома №124 на Вольской улице. Его избили и отобрали сумку, где лежали два сотовых телефона.

По подозрению в преступлении задержали 29-летнюю рецидивистку. Она призналась в содеянном и рассказала, что подарила похищенное мужчине по имени Алик.

На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU