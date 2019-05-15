Юлия Литневская приняла участие в церемонии открытия Доски Почета ветеранов войны и труда Заводского района

15 Май 15:33 2019-05-15T15:46:10+03:00

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В сквере имени 70-летия Победы прошла Торжественная церемония открытия районной Доски Почета ветеранов войны и труда.

На нее занесено 20 ветеранов — дети войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, участники локальных войн, труженики тыла и ветераны труда.

Поздравить ветеранов со знаменательным событием пришли почетные гости: глава администрации Заводского района Сергей Червяков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района, депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин, депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, депутаты Саратовской городской думы Сергей Агапов и Владимир Дмитриев.

Поздравляя ветеранов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района Вячеслав Доронин отметил значимость данного события не только для ветеранов, их близких и родных, но и для всего Заводского района. Вячеслав Доронин вспомнил ту, старую доску почета, расположенную в сквере.

- Еще юношей я был горд за то, что долгое время на ней находилась фотография дедушки, проработавшего на Авиационном заводе всю войну модельщиком. Сегодня я вырос, и я горд за каждого, кто заслуженно был размещен на этой Доске почета, я готов рассказать про каждого человека, чья фотография и сегодня будет размещена на доске, про тот вклад, который ежедневно своим трудом и ратным подвигом вы вносили в развитие, становление и родного района, трудового района, лучшего, красивого и самого дружного, и самого передового в Саратове! — сказал он.

Владимир Дмитриев и Сергей Агапов пожелали виновникам торжества крепкого здоровья, благополучия, а также оставаться примером стойкости и мужества еще на многие годы.

- Доска почета связывает воедино этапы славного, а нередко героического, трудового пути жителей района! За достижениями всех ветеранов стоят годы кропотливого труда, результаты которого являются примером для нашего молодого поколения, — отметили городские парламентарии.

На протяжении всего праздника гостей и жителей района радовали своими выступлениями творческие коллективы МУК «Городской дом культуры национального творчества».

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская порадовала ветеранов сообщением о том, что Заводской район показал высокий результат и в организации новой патриотической акции — «Диктант Победы».

- В «Диктанте Победы» приняли участие более 2 тыс. человек в Саратовской области, самой большой площадкой стала наша, собрав в 58-й гимназии более 270 человек. В акции участвовали все те, кто помнят, гордятся и будут продолжать славу нашего родного Заводского района! — отметила Юлия Литневская.

Завершилось мероприятие церемоний возложения цветов к памятнику заводчанам — участникам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU