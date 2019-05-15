В Саратове возбуждено дело о контрабанде обезьян на миллион рублей
В Саратовской области возбуждено уголовное дело о контрабанде обезьян.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, обвиняемый — 23-летний уроженец Карачаево-Черкессии.
В конце апреля 2019 года в поезде Алматы — Саратов были обнаружены две клетки с пятью приматами. Они были спрятаны в дорожных сумках. Состав с яванскими макаками и чернорукими гиббонами прибыл на станцию Озинки ПривЖД.
Стоимость животных, которые попадают под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), составляет миллион рублей.
При этом мужчина не смог предоставить на обезьян никаких разрешительных документов. Сейчас животные помещены в питомник Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова.
ИСТОЧНИК KP.RU