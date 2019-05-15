Миллион кубометров ТКО обработали с начала года на объектах АО «Управление отходами»

15 Май 14:48 2019-05-15T15:41:35+03:00

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С начала 2019 года на концессионные объекты АО «Управление отходами» поступило свыше миллиона кубометров твердых коммунальных отходов, из них более 100 тыс. кубометров поступили в период майских праздников. Данные показатели выше в 6,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, до введения института Регионального оператора.

В процессе работы современных мусороперерабатывающих комплексов в Энгельсе и Балакове обработке подвергается 83% поступающих коммунальных отходов, что на 23% выше плановых показателей, установленных национальным проектом «Экология» до 2024 года. Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сложных сезонных условий. Соблюдения Территориальной схемы позволяет обеспечить безопасное захоронение образуемых коммунальных отходов.

- Региональным оператором выполняется задача, по выстраиванию новой современной отрасли обращения с ТКО. Обеспечена плановая загрузка и эксплуатация концессионных объектов. Новая система позволяет учитывать объемы произведенных отходов, а на территории Саратовской области также обеспечивать их экологически безопасную обработку. Достигнутый в 2019 году показатель в миллион кубометров говорит о выстроенной работе мусоровывозящих компаний и служб благоустройства, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что в зону обслуживания Регоператора входит 20 муниципальных районов и областной центр, где проживают более 75% населения Саратовской области. АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой задачу по сокращению негативного воздействия коммунальных отходов на экологию Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU