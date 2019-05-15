Саратовский депутат пожаловался на дешевых проституток и дорогого Деда Мороза

15 Май 14:18 2019-05-15T15:01:17+03:00

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В Саратовской областной думе депутаты на сегодняшнем заседании обсудили изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области». В частности, это создание кибердружины.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мнения народных избранников разошлись. Часть депутатов сочла, что законопроект направлен на создание видимости работы, а также борьбу с оппозицией.

Станислав Денисенко заявил, что средства лучше направить на укрепление семьи, создание условий для занятий спортом. Александр Анидалов считает, что молодежь не должна бороться со спецслужбами. Николай Бондаренко добавил, что действительно власть не готова к этим проблемам, молодежь предоставлена сама себе. По его словам, пока в цене пиво уступает молоку, а вызов проститутки — Дед Морозу, это показывает отсутствие конструктивного развития решения проблемы.

Другая часть парламентариев считает, что законопроект нужен для противодействия деструктивным силам. Например, депутат Алексей Наумов сказал, что жизнь показывает — власть не готова бороться с тем, что происходит в интернете. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поможет решить эту проблему и на это не потребуются большие суммы.

- «Синие киты», движение 420, АУЕ, — перечислил его коллега Иван Дзюбан. Он назвал участие в этих группах «путем к смерти».

Депутаты приняли законопроект в первом и втором чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU