В Саратовской области волонтеры уберут мусор с берегов рек и озер

15 Май 13:12 2019-05-15T13:32:36+03:00

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В Саратовской области пройдет всероссийская экологическая акция «Вода России».

Как сообщили «КП-Саратов» в Минприроды, она направлена на уборку берегов.

Акция проводится с конца мая до последних чисел октября. Волонтеры своим примером привлекают внимание к важности сохранения водоемов в чистоте.

В Саратовской области в прошлом году было убрано более 687 тыс. кв. м береговых линий, вывезено свыше 2 тыс. кубометров мусора. Участие в акции приняли около 6 тыс. человек.

В Саратовской области 18 мая также стартует экологический марафон «Чистая Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU