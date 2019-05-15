В Саратовской области волонтеры уберут мусор с берегов рек и озер
Стартует экологическая акция «Вода России»
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В Саратовской области пройдет всероссийская экологическая акция «Вода России».
Как сообщили «КП-Саратов» в Минприроды, она направлена на уборку берегов.
Акция проводится с конца мая до последних чисел октября. Волонтеры своим примером привлекают внимание к важности сохранения водоемов в чистоте.
В Саратовской области в прошлом году было убрано более 687 тыс. кв. м береговых линий, вывезено свыше 2 тыс. кубометров мусора. Участие в акции приняли около 6 тыс. человек.
В Саратовской области 18 мая также стартует экологический марафон «Чистая Волга».
ИСТОЧНИК KP.RU