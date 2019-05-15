В Саратове мужчина достал в магазине нож и порезал покупателя

15 Май 12:53 2019-05-15T12:53:29+03:00

Перед этим они начали ссориться

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В Саратове 33-летний мужчина не смог обжаловать свой приговор за причинение тяжкого вреда здоровью с применением ножа.

- Вечером 5 октября 2018 года гражданин в одном из магазинов Заводского района поссорился с другим покупателем. В какой-то момент он вытащил нож и ударил им 30-летнего потерпевшего в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд 12 февраля 2019 года приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный и его адвокат посчитали наказание слишком суровым и подали апелляцию.

Однако судебная коллегия признала доводы необоснованными и не стали менять срок заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU