В Саратове мужчина достал в магазине нож и порезал покупателя
В Саратове 33-летний мужчина не смог обжаловать свой приговор за причинение тяжкого вреда здоровью с применением ножа.
- Вечером 5 октября 2018 года гражданин в одном из магазинов Заводского района поссорился с другим покупателем. В какой-то момент он вытащил нож и ударил им 30-летнего потерпевшего в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд 12 февраля 2019 года приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденный и его адвокат посчитали наказание слишком суровым и подали апелляцию.
Однако судебная коллегия признала доводы необоснованными и не стали менять срок заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU