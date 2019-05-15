Депутаты Саратовской облдумы попытались лишить своего коллегу слова
Во время перерыва после обсуждения изменений в Устав Саратовской области спикер облдумы Александр Романов объявил перерыв. В это время собирались мандатная комиссия и регламентная группа.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», после перерыва председатель мандатной комиссии Олег Алексеев и председатель регламентной группы Алексей Антонов сообщили решения о лишении слова Александра Анидалова. Причиной для этого было названо неподобающее поведение депутата во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Устав.
- Он нарушил статью 53 пункт 1, где не имел права выступать без разрешения председательствующего, — заявил Антонов.
Председатель областной думы также взял слово.
- Произошло такое событие, которое не красит депутатский корпус. Это урок на будущее. Вношу предложение мандатной комиссии и регламентной группе ограничиться предупреждением, — заявил Романов.
Инициатива Николая Бондаренко о переизбрании председателя мандатной комиссии не получила поддержки.
- Решение мы приняли. Давайте продолжим работу в конструктивном русле, — сказал Александр Романов.
Депутаты Саратовской облдумы пытались лишить слова Александра Анидалова.
ИСТОЧНИК KP.RU