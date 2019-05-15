2019-05-15T12:14:15+03:00
Общество

У ртищевского «Водоканала» могут арестовать имущество за долги

Непогашенная недоимка составила 818 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ртищеве у МУП «Водоканал» могут арестовать имущество за долги в 818 тыс. рублей.

- Непогашенная недоимка по налогам нашлась во время проверки. У предприятия есть движимое имущество, которое можно продать для погашения, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Прокурор решил санкционировать частичный арест имущества «Водоканала».

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24