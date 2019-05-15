У ртищевского «Водоканала» могут арестовать имущество за долги

15 Май 12:14 2019-05-15T12:14:15+03:00

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В Ртищеве у МУП «Водоканал» могут арестовать имущество за долги в 818 тыс. рублей.

- Непогашенная недоимка по налогам нашлась во время проверки. У предприятия есть движимое имущество, которое можно продать для погашения, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Прокурор решил санкционировать частичный арест имущества «Водоканала».

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ИСТОЧНИК KP.RU