У ртищевского «Водоканала» могут арестовать имущество за долги
Непогашенная недоимка составила 818 тыс. рублей
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В Ртищеве у МУП «Водоканал» могут арестовать имущество за долги в 818 тыс. рублей.
- Непогашенная недоимка по налогам нашлась во время проверки. У предприятия есть движимое имущество, которое можно продать для погашения, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Прокурор решил санкционировать частичный арест имущества «Водоканала».
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ИСТОЧНИК KP.RU