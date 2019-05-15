2019-05-15T12:22:01+03:00
Общество

Изменился Устав Саратовской области

Депутаты облдумы приняли введение новой должности в правительстве [фото, видео]
Дарья Вострикова
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Выступление Александра Анидалова на заседании облдумыВыступление Александра Анидалова на заседании облдумыФото: Дарья Вострикова
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Саратовская областная дума приняла изменения в Устав региона.

Народные избранники 33-мя голосами против одного приняли соответствующий законопроект.

Обсуждение получилось весьма бурным. Депутат Николай Бондаренко попросил представителя губернатора Ольгу Павлову рассказать, в какую сумму обойдется введение новой должности — вице-губернатора — председателя правительства области. Она сообщила, что это 4,2 млн рублей. При этом на текущий год изменения в бюджет вносить не потребуется, так как есть экономия.

Ольга Павлова также заявила, что во время обсуждения законопроекта он «прошел все процедуры, не получил замечаний и предложений». Это вызвало возмущение Бондаренко, который сказал, что на рабочих группах было множество замечаний.

Ольга Павлова Фото: Дарья Вострикова

Ольга ПавловаФото: Дарья Вострикова

Напомним, оппозиция в начале заседания облдумы потребовала не рассматривать сегодня этот законопроект, а отправить его на доработку.

Тем не менее закон был поддержан большинством голосов. После этого Александр Анидалов потребовал слова, но хотя ему не включили микрофон, он вышел к трибуне и начал отстаивать свою позицию.

- Мы не дадим вам работать. Я все равно выступлю! — заявил он.

По словам депутата от КПРФ, нельзя так поспешно принимать столь важный законопроект. Его речь была весьма эмоциональной, невзирая на попытки председателя облдумы прекратить выступление. Не помогли даже хлопки в ладоши и стук по столам со стороны других депутатов.

Депутата Анидалова попытались "захлопать".

В итоге законопроект в двух чтениях был принят 33-ю голосами против одного.

Выступление Анидалова на Саратовской облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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