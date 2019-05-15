На Волге у Саратова корабль сел на мель

15 Май 12:04 2019-05-15T12:04:46+03:00

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У Саратова сегодня утром, 15 мая, близ острова Казачий на Волге сел на мель сухогруз «Омский-143».

- Груженый кукурузой корабль следовал из Саратова в Астрахань, когда случился инцидент. На борту 14 человек экипажа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

На место выезжали водолазы облспаса.

- Они смотрели, нет ли пробоев. Экипаж корабля сейчас работает самостоятельно, — рассказал «КП-Саратов» начальник областных спасателей Юрий Юрин.

У судна нет повреждений. Моряки размывают грунт винтовым вращением и ожидают буксир для снятия с мели.

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ИСТОЧНИК KP.RU