2019-05-15T11:41:46+03:00
Общество

«Ной» под Саратовом оштрафовали за незащищенный Wi-Fi

Заведение предоставляло своим посетителям Wi-Fi без ограничений
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пугачеве Саратовской области прокуратура нашла нарушения во время проверки в кафе «Ной».

- Заведение предоставляло своим посетителям Wi-Fi без ограничений, в том числе детям, никак не защищая их от вредной информации, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство возбудило административное дело. Виновника оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24