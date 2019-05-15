«Ной» под Саратовом оштрафовали за незащищенный Wi-Fi
Заведение предоставляло своим посетителям Wi-Fi без ограничений
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В Пугачеве Саратовской области прокуратура нашла нарушения во время проверки в кафе «Ной».
- Заведение предоставляло своим посетителям Wi-Fi без ограничений, в том числе детям, никак не защищая их от вредной информации, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Надзорное ведомство возбудило административное дело. Виновника оштрафовали на 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU