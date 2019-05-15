«Ной» под Саратовом оштрафовали за незащищенный Wi-Fi

15 Май 11:41 2019-05-15T11:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пугачеве Саратовской области прокуратура нашла нарушения во время проверки в кафе «Ной».

- Заведение предоставляло своим посетителям Wi-Fi без ограничений, в том числе детям, никак не защищая их от вредной информации, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство возбудило административное дело. Виновника оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU