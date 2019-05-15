Радаев: Саратовцы покидают область из-за низкой зарплаты

15 Май 11:23 2019-05-15T11:27:16+03:00

Он назвал районы с основным оттоком населения

Изменить размер текста: A A

Из Саратовской области продолжают уезжать жители.

Как сообщил в своем ежегодном отчете по итогам деятельности правительства губернатор Валерий Радаев на заседании облдумы, сохраняется тенденция миграционного оттока населения.

- Высокий рост убыли зафиксирован в Лысогорском, Аткарском, Ртищевском, Вольском, Советском и Красноармейском районах. Главная причина — нехватка рабочих мест с высокой заработной платой, — заявил глава региона.

Он рассказал о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации. Это открытие новых производств и социальных объектов.

- Параллельно продолжим усиленно задействовать такие меры, как привлечение в муниципалитеты молодых специалистов по программам в здравоохранении и образовании, проекты комплексного развития отдаленных территорий и саратовской агломерации, госпрограмма по добровольному переселению соотечественников, — отметил Радаев.

По его словам, в рамках программы в 2018 году в область переехали около 3 тыс. соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU