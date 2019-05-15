Давшего под Саратовом взятку начальнику ГИБДД иностранца оштрафовали
В Ершове Саратовской области осудили 48-летнего мужчину. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу.
- В период с 4 по 9 ноября 2017 года проживающий в райцентре иностранец передал начальнику ОГИБДД ОМВД РФ по Ершовскому району 15 тыс. рублей. За эти деньги полицейский должен был не привлекать его к ответственности за нарушение правил въезда или проживания в РФ, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Взяткодателя поймали сотрудники УФСБ по Саратовской области. Во время следствия он признался в преступлении.
Иностранца приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей.
Также отмечается, что начальник районного ОГИБДД уже осужден за получение взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU