Двое саратовцев избили у пивбара парня и отправились в колонию

15 Май 11:10 2019-05-15T11:10:05+03:00

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В Саратове осудили 29 и 32-летнего местных жителей. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью.

- В ночь с 26 на 27 мая 2018 года 22-летний парень пришел в пивбар на улицу Чернышевского и во время пьянки подрался с одним из мужчин. Втроем они вышли на улицу, где во время драки подсудимые ударили кулаками жертву так, что она упала на асфальт, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Потерпевший попытался встать, но злоумышленники начали бить его ногами. После один из них обхватил парня за пояс и перекинул через себя, отчего тот упал, ударился головой и потерял сознание.

В результате избиения 22-летний саратовец получил обширную черепно-мозговую травму и иные повреждения.

Суд приговорил злоумышленников к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшему в общей сумме 600 тыс. рублей компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU