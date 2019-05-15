Пенсионерка попала в больницу после падения в автобусе №18Д

15 Май 10:54 2019-05-15T10:54:44+03:00

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В Саратове вчера утром, 14 мая, 50-летний водитель автобуса №18Д допустил падение 71-летней пассажирки.

- Женщина упала в салоне в 11:45, когда транспорт ехал напротив дома №24 по проспекту Энтузиастов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате инцидента пенсионерку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU