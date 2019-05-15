Регоператор напоминает об удобных способах оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО

15 Май 10:29 2019-05-15T10:49:50+03:00

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В контакт-центр Регионального оператора Саратовской области филиал АО «Управление отходами» поступают вопросы о способах оплаты услуги по отдельному платежному документу посредством online-сервисов, а также традиционных способах оплаты наличными средствами.

Регоператор разъясняет порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, которым может воспользоваться каждый абонент, а также обязательных данных, которые должны быть указаны при оплате.

Потребители могут оплатить услуги Регионального оператора посредством online-платежей двумя способами, которые не предполагают взимание комиссии. На сайте «Городского расчетного центра» https://саррц.рф/ работает «Онлайн-приемная для абонентов Регионального оператора по обращению с ТКО». Также совершить платеж без входа в личный кабинет можно на сайте платежцентр.рф. Сервисы многофункциональны и просты в обращении.

Оплату можно произвести наличным расчетом с комиссией в размере 15 рублей за платеж в сети пунктов приема платежей «Платеж Центр», адреса пунктов указаны на сайте.

По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией в любом коммерческом банке, а также по сниженной комиссии в отделениях следующих банков: Сбербанк, Банк Агророс, НВК-Банк, Балаково-Банк, Экономбанк, Газпромбанк.

Также оплату можно внести в отделениях «Почты России». Благодаря достигнутым договоренностям с «Почтой России» об отсутствии фиксированной минимальной стоимости комиссии, оплата услуги по обращению с ТКО наличными средствами составит один процент от суммы платежа. Оплата услуги доступна в любом почтовом отделении и почти не скажется на стоимости.

Обращаем внимание, в целях своевременного и корректного учета платежа при оплате необходимо указывать: номер лицевого счета, адрес помещения и ФИО плательщика. Для удобства жителей в платежных документах находится вся необходимая информация о потребленных услугах и способах оплаты.

Напомним, для жителей многоквартирных домов под управлением УК, ТСЖ и ЖСК оплатить услугу можно любым доступным ранее способом в составе платежного поручения от управляющей организации. Юридические лица оплачивают новую коммунальную услугу непосредственно Регоператору на основании договоров.

По вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО для физических лиц действует специальная линия call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU