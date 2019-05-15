В Энгельсе водитель иномарки сбил десятилетнего мальчика
Ребенка госпитализировали
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В Энгельсе Саратовской области вчера, 14 мая, 33-летний водитель сбил десятилетнего мальчика.
- ДТП случилось в 17:20 у дома №47 по Волжскому проспекту. Мужчина за рулем Hyundai Elantra наехал на ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящей машины, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU