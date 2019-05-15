Валерий Радаев назвал причины проблем саратовских заводов

15 Май 09:50 2019-05-15T09:59:46+03:00

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Ситуация с проблемными предприятиями региона сохраняется. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев, отчитываясь перед депутатами Саратовской областной думы на очередном заседании.

В качестве причин он назвал неэффективное управление и стратегические ошибки менеджмента.

- Мною поставлена задача — не потерять ни одной промплощадки, сохранить кадровый, научный и производственный потенциал. В том числе — привлекая новых, эффективных собственников, — заявил губернатор.

В частности, Валерий Радаев заявил о задаче в 2019 году вывести из списка проблемных предприятия «Контакт», Радиоприборный завод и «Молот». Уже прошли переговоры и выработаны антикризисные планы с холдингами «Российская электроника», «Тактическое ракетное вооружение» и «Гранит-Электрон».

- Кроме того, сегодня есть реальные перспективы урегулирования в правовом поле ситуации на заводах «Торэкс» и РМК, — подчеркнул Радаев.

Напомним, «Комсомолка» ранее писала о ситуации с предприятием «Торэкс».

- Особое внимание «Тролзе». Заказы у завода есть, а значит, есть и перспективы. Наша задача — поддержать предприятие, в том числе с помощью инвестора или нового собственника. Моим поручением создана рабочая группа по выводу завода из кризиса, прорабатываются варианты привлечения оборотных средств и запуска производства. На данном этапе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, параллельно выходим на «Государственную транспортную лизинговую компанию» и ряд коммерческих банков, — заявил глава региона.

Он остановился на ситуации на заводе «Тантал», заявив о «крайне тяжелом финансово-экономическом положении» предприятия. При этом на 2019 год не подписано ни одного прямого контракта с министерством обороны.

- Попытки региональной власти подключить крупные вертикально интегрированные холдинги и обеспечить загрузку пока не находят понимания у собственника, — сказал Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU