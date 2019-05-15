Саратовец разобрал и продал по частям чужой ВАЗ

15 Май 09:44 2019-05-15T09:44:22+03:00

Машина не была оборудована сигнализацией

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В Саратове полиция вчера, 14 мая, раскрыла кражу машины.

- В отдел 25-летняя автовладелица обратилась днем 30 апреля. Она объяснила, что в период с 22:00 29 апреля кто-то от дома по улице Соколовая забрал ее ВАЗ-211440, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Девушка также отметила, что на машине не было сигнализации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража» и нашли 22-летнего парня, ранее привлекавшегося за угон.

Злоумышленник признался в преступлении и пояснил, что разобрал и продал авто по частям неизвестным. Теперь подозреваемый под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU