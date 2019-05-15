Радаев: Нам не по пути с системными ошибками
Первым вопросом повестки очередного заседания Саратовской областной думы стал отчет губернатора Валерия Радаева об итогах деятельности за 2018 год.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед этим среди депутатов возникла дискуссия. Александр Анидалов и Владимир Денисенко попросили возможности задать хотя бы по одному вопросу от депутата. Тем не менее регламент позволил задать лишь по два вопроса от фракции.
Валерий Радаев начал с цитирования слов президента России Владимира Путина.
- Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, им важен результат, причем не в отдаленном будущем, а сейчас, — сказал глава региона.
Он отметил, что конечной целью всех нацпроектов является человек и все составляющие его благополучия.
Радаев заявил, что работа будет строиться по-новому, однако все успешные моменты из прошлого будут использованы.
- А системные ошибки оставляем в прошлом — нам с ними не по пути, — подчеркнул губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU