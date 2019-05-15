Панков напомнил о годовщине открытия автомобильной части Крымского моста

15 Май 09:34 2019-05-15T09:34:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- В марте 2019-го мы праздновали пятилетие возвращения Крыма и Севастополя «в родную гавань». И вот сегодня, 15 мая, у нас есть еще один повод порадоваться: ровно год назад состоялась церемония открытия автомобильной части Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров и Крым. Казалось бы, кого сейчас удивишь открытием какого-то там моста. Но завершения строительства именно этого грандиозного объекта ждала, без преувеличения, вся страна. Ведь это не просто мост (по которому, кстати, за прошедший год проехали более 5 млн автомобилей), не просто связующее звено между регионами. Это, без преувеличения, настоящая дорога жизни на карте нашей огромной страны, — написал Панков.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU