В Саратовской облдуме рассмотрят изменения в Устав области

15 Май 09:16 2019-05-15T09:30:57+03:00

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В Саратовской областной думе сегодня, 15 мая, проходит 27-е заседание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», трое депутатов отсутствуют по уважительным причинам. На заседание пришли сенатор Людмила Бокова, прокурор области Сергей Филипенко, начальник ГУ МВД региона Николай Трифонов, представители общественности и структур правительства, ректоры вузов.

Перед началом заседания председатель комитета по госстроительству Алексей Антонов предложил изменения в повестку, в частности, законопроекты о внесении изменения в Устав области. Эти вопросы касаются изменения структуры правительства, о которых ранее на брифинге рассказал губернатор Валерий Радаев.

Предложение вызвало оживленную дискуссию. Например, депутаты Владимир Есипов, Александр Анидалов, Николай Бондаренко уверены, что вопрос не проработан, поэтому его стоит вернуть на повторное рассмотрение. Другие депутаты — Дмитрий Ханенко, Юлия Литневская — считают, что у тех, кто хотел ознакомиться с законопроектом, была такая возможность.

В итоге за включение дополнительных вопросов в повестку проголосовали 35 депутатов. Пятеро оказались против.

ИСТОЧНИК KP.RU