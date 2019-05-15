В нескольких районах и поселках Саратова до вечера не будет воды

15 Май 09:15 2019-05-15T09:15:51+03:00

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В Саратове сегодня, 15 мая, в нескольких районах отключили водоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» до 18:00 не будет воды в поселках Комсомольский, Князевка, Тепличный, Калашниково, ОПХ Саратовское, Крекинг, 16, 20 и 25 кварталы.

До 20:00 не будет воды:

- на нечетной стороне улицы Кутякова от Радищева до Горького;

- в домах №№47, 49, 51/53, 55/59, 61/63, 65/1, 65-69 по Политехнической;

- №№1-11, 9а, 13а, 15, 15а по Клочкова;

- №49 по 3-му Парковому проезду;

- №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 4-му Парковому проезду;

- на проспекте 50 лет Октября, 128-141;

- на улице Мира, 17-30, 29а;

- на Международной, 9-40;

- на Гвардейской, 1 и 1а.

Отключения связаны с авариями на городских сетях водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU