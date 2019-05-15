Балашовец получил четыре года «строгача» за нарванную у станции коноплю

15 Май 10:40 2019-05-15T10:40:48+03:00

В его доме нашли почти 255 граммов наркотиков

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В Балашове осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

- В начале декабря 2018 года мужчина на станции Балашов-2 сорвал верхушки дикорастущей конопли, нашел там же пакет, сложил все туда и принес домой, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Вечером 13 декабря во время обыска жилища злоумышленника полиция нашла у него эти наркотики весом почти 255 граммов.

Суд отправил мужчину на четыре года лишения свободы в колонию строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU