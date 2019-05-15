Саратовчанка почти месяц не вспоминала об украденном телефоне за 20 тыс. рублей
Гаджет у нее похитил рецидивист
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 14 мая, раскрыла кражу телефона.
- В отдел в тот же день обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что 23 или 24 марта из ее квартиры кто-то украл телефон Huawei за 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция задержала 25-летнего мужчину, ранее не раз «сидевшего» за грабежи и кражи.
В отношении парня завели уголовное дело и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU