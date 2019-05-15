2019-05-15T08:48:39+03:00
Общество

Панков: Хорошим результатом работы ректора станет вхождение СГТУ в сотню лучших вузов России

Депутат Госдумы пожелал Олегу Афонину успехов
Екатерина Семенова
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Олег АфонинОлег Афонин
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Депутат Государственной думы Николай Панков пожелал Олегу Афонину хорошо постараться, чтобы Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина вошел в сотню лучших вузов России. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Ректором СГТУ им. Ю. А. Гагарина избран Олег Афонин. Как председатель попечительского совета вуза знаю, сколько труда и ответственности требует работа ректора. Считаю, хорошим результатом работы станет вхождение университета в сотню лучших в России. Нужно хорошо постараться. Для этого активно велась научная работа, укреплялась материально-техническая база. Чтобы наши выпускники по-прежнему были востребованными специалистами во всех регионах. Хочу пожелать успехов и полной самоотдачи на этом ответственном посту. Всегда готов поддержать инициативы, важные для развития вуза, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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