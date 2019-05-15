Ради зрелища двое мужчин под Саратовом принудили к сексу пожилого сельчанина и женщину

15 Май 08:42 2019-05-15T08:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи из Базарно-Карабулакского района Саратовской области завершили расследование в отношении 30 и 38-летнего местных жителей. Мужчин обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

- Следствие считает, что 16 февраля 2019 года несколько сельчан распивали спиртное в доме у 62-летнего гражданина. Злоумышленникам стало скучно из-за отсутствия зрелища. Они придумали сценарий, где действующими лицами станут хозяин жилища и 48-летняя гостья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Мужчины совершили в отношении своих жертв насильственные действия сексуального характера.

Женщина смогла сбежать из дома и пошла в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Которые после признались в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU