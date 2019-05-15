2019-05-15T08:42:21+03:00
Происшествия

Ради зрелища двое мужчин под Саратовом принудили к сексу пожилого сельчанина и женщину

Потерпевшей удалось сбежать из дома
Ольга Муравлёва
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Следователи из Базарно-Карабулакского района Саратовской области завершили расследование в отношении 30 и 38-летнего местных жителей. Мужчин обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

- Следствие считает, что 16 февраля 2019 года несколько сельчан распивали спиртное в доме у 62-летнего гражданина. Злоумышленникам стало скучно из-за отсутствия зрелища. Они придумали сценарий, где действующими лицами станут хозяин жилища и 48-летняя гостья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Мужчины совершили в отношении своих жертв насильственные действия сексуального характера.

Женщина смогла сбежать из дома и пошла в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Которые после признались в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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