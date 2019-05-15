В селе под Саратовом хозяин до смерти забил наглого гостя
В Саратовской области в суд направлено уголовное дело об убийстве односельчанина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, на скамью подсудимых отправится 55-летний житель села Журавлиха Балтайского района.
Следствие считает, что обвиняемый пустил к себе домой на зиму пожить 65-летнего соседа, так как у того не отапливался дом. Пенсионер оказался агрессивным и постоянно устраивал скандалы.
19 февраля они вместе распивали спиртное, и хозяин предложил поужинать. Он поставил перед гостем тарелку, но тот выплеснул еду. Этим дело не ограничилось — буян высыпал содержимое пепельницы на стол.
Хозяин не сдержался и избил постояльца кочергой и ногами по голове и телу. От полученных ран 20 февраля потерпевший скончался. 55-летний мужчина вызвал полицию и сознался в содеянном.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU