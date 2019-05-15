В Саратове вора поймали на продаже украденного велосипеда
На него завели уголовное дело
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Вчера, 14 мая, полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 45-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 55-летнего рецидивиста задержали в 13:00, в тот момент, когда он пытался продать украденный велосипед.
Выяснилось, что он зашел в подъезд дома на Политехнической улице и унес оттуда двухколесный транспорт марки Stels Focus стоимостью 7 тыс. рублей.
Мужчина во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU