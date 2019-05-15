Саратовец украл золотое кольцо и через два дня выкинул его

15 Май 08:04 2019-05-15T08:04:52+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 14 мая, раскрыла кражу.

- В отдел 7 мая обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 28 апреля по 3 мая малознакомый мужчина по имени Сергей украл из ее дома по улице Маневровая золотое кольцо, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Украшение гражданка оценила в 11 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело и задержали 35-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за кражи, разбой и грабеж.

Рецидивист признался в преступлении, но объяснил, что через два дня после похищения выкинул кольцо на 2-й Прокатной улице.

Мужчине выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU