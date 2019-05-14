Вячеслав Володин провел совещание по вводу дома в Елшанке

14 Май 19:58 2019-05-15T07:34:20+03:00

Есть все предпосылки сдать его к 1 августа

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Сегодня председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в Москве провел совещание по вопросу ввода в эксплуатацию благотворительного дома в Елшанке Ленинского района Саратова.

Как сообщается в инстаграм-канале volodin.saratov, руководитель подрядной организации «Энгельсстрой» Анна Сеножинская, которая занимается возведением многоэтажки, заверила, что есть все предпосылки сдать дом к 1 августа 2019 года.

Сейчас все шесть блок-секций дома возведены, идут внутренние отделочные работы. До 28 июня будет закончено утепление и отделка фасада и начнется покраска дома.

- Идут работы и по подключению дома к коммуникациям. С 1 июня городские власти должны начать благоустройство прилегающей территории. Проект благоустройства в ближайшие дни будет обсужден с общественным советом поселка, — сообщает инстаграм-канал Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU