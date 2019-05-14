2019-05-15T07:25:23+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина угрожал детям ножом

После этого он попытался уничтожить улики [видео]
Екатерина Семенова
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Скрин из видео программы "Безопасный дом"Скрин из видео программы "Безопасный дом"
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На улице Куприянова, 7 в Ленинском районе Саратова неадекватный жилец угрожал детям.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел 7 мая 2019 года.

Гражданин обратился за видеоархивом, снятым камерой наблюдения дома. Оказалось, что в 15:07 из подъезда №5 вышел мужчина. Практически сразу же он плюнул в сторону группы подростков, которые стояли во дворе, а потом подошел к ним.

Мужчина угрожал детям ножом.

Со слов ребят, злоумышленник сперва в грубой форме попросил телефон, чтобы срочно кому-то позвонить, а после отказа начал угрожать им складным ножом.

Через несколько минут, в 15:21, гражданин этим же ножом попытался, предположительно, повредить камеру домофона, что ему не удалось.

Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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