В Саратове мужчина угрожал детям ножом
На улице Куприянова, 7 в Ленинском районе Саратова неадекватный жилец угрожал детям.
Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел 7 мая 2019 года.
Гражданин обратился за видеоархивом, снятым камерой наблюдения дома. Оказалось, что в 15:07 из подъезда №5 вышел мужчина. Практически сразу же он плюнул в сторону группы подростков, которые стояли во дворе, а потом подошел к ним.
Мужчина угрожал детям ножом.
Со слов ребят, злоумышленник сперва в грубой форме попросил телефон, чтобы срочно кому-то позвонить, а после отказа начал угрожать им складным ножом.
Через несколько минут, в 15:21, гражданин этим же ножом попытался, предположительно, повредить камеру домофона, что ему не удалось.
Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU