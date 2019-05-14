Саратовцам рассказали, как защититься от гепатита А
Жителям Саратовской области рассказали, как не заболеть болезнью «немытых рук» с инкубационным периодом от 7 до 50 дней — гепатита А.
- Источником инфекции являются больные со второй половины инкубационного периода, особенно первую неделю болезни. Заразиться можно фекально-оральным способом или через кровь, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Сначала у человека повышается температура, болит голова, словом чувствуются все симптомы как при отравлении или гриппе. Потом желтеет кожа и проявляется склер.
Переболевший человек получает стойкий пожизненный иммунитет, а период выздоровления и полного восстановления функций печени длится полгода.
Для того, чтобы обезопасить себя, лучше всего вакцинироваться. Еще можно обрабатывать пищу, не приобретать продукты в несанкционированных местах, не использовать чужие предметы гигиены, обрабатывать игрушки и другие предмета детского обихода.
ИСТОЧНИК KP.RU