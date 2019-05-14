В Балакове иностранка попалась на незаконной торговле семенами

14 Май 16:03 2019-05-14T16:26:21+03:00

У нее изъяли партию товара

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Специалисты Управления Россельхознадзора в апреле провели рейд по выявлению незаконных торговцев в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, гражданка из Беларуси продавала семена без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, и без маркировки.

У нее изъяли 150 партий товара и привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU