В Балакове иностранка попалась на незаконной торговле семенами
У нее изъяли партию товара
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Специалисты Управления Россельхознадзора в апреле провели рейд по выявлению незаконных торговцев в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, гражданка из Беларуси продавала семена без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, и без маркировки.
У нее изъяли 150 партий товара и привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU