Пятеро саратовцев заплатят за костры в лесу

14 Май 15:46 2019-05-14T15:50:00+03:00

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За прошедшие выходные в Саратовском, Красноармейском и Балашовском лесничествах патруль поймал пятерых граждан, которые разводили костры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, нарушителям придется отдать до 5 тыс. рублей, а вот для юридических лиц несанкционированный огонь обошелся бы в полмиллиона. Наказание последует за каждой выброшенной или сожженной в лесу травинкой и оберткой.

До 20 мая введено ограничение на пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожбезопасности.

Гражданам напоминают, что при обнаружении огня нужно срочно набирать «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области: 574-500.

ИСТОЧНИК KP.RU