В Саратовскую область больше всего привозят товаров из Китая

14 Май 15:11 2019-05-14T15:39:33+03:00

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Известны итоги внешнеторгового оборота Саратовской области с Китайской Народной Республикой за 2018 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, объем экспорта составил 8,3 тыс. долларов. Более половины от общего объема товаров приходится на подсолнечное масло. Следом идут кабели, кондитерские изделия и испытательные стенды от предприятий, крупнейшие из которых АО «Аткарский МЭЗ», ООО «Солнечные продукты», ООО «Вакуумный контур», АО НПП «Контакт» и ООО «Бош Пауэр Тулз».

Импорт из Китая достиг 98,8 тыс. долларов, он вырос на 2%. В регион ввозят оборудование, детали и части инструментов, видеоаппаратуру, двигатели переменного тока и аккумуляторы, изделия из черных металлов, синтетические волокна и ткани из них, фармацевтические препараты и консервированные томаты.

Всего в Саратовской области три совместных российско-китайских предприятия: ООО «РНГК ГАЗСЕРВИС», ООО «Раут» и ООО «Сарсвет». Они занимаются нефтедобычей, торговлей топливом и осветительными приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU