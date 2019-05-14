В теплицах Саратовской области вырастили 11,2 тыс. тонн овощей

14 Май 14:50 2019-05-14T15:07:10+03:00

Меньшую часть из них составляют томаты

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В теплицах на предприятиях Саратовской области с начала года вырастили 11,2 тыс. тонн овощей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, 9,3 тыс. тонн приходится на огурцы, 1,7 — на томаты и 137 тонн на прочую продукцию.

В области работает десять таких хозяйств общей площадью 113 гектар. Они расположены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах.

Всего в прошлом году собрали 37,8 тыс. тонн овощей, из-за чего ПФО получило первое место по данному показателю.

ИСТОЧНИК KP.RU