В Вольске выбрали самый театральный класс
Они выиграли поездку на спектакль в саратовский ТЮЗ
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С 13 декабря 2018 года в Вольске проходил конкурс на самый театральный класс.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в проекте приняли участие 18 классов из 12 образовательных учреждений. Они готовили свои спектакли и выполняли задания.
Лучшими стали третьеклассники «А» из лицея Вольска. Они поедут на спектакль в саратовский ТЮЗ.
Второе место получили ученики 1В класса средней школы №6. Им досталась экскурсия в саратовский ТЮЗ.
Бронзу разделили 3.2. и 3.3. класса гимназии. Для них проведут фотосессию в местном драмтеатре.
ИСТОЧНИК KP.RU