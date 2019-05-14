В Вольске выбрали самый театральный класс

14 Май 14:44 2019-05-14T15:05:48+03:00

Они выиграли поездку на спектакль в саратовский ТЮЗ

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С 13 декабря 2018 года в Вольске проходил конкурс на самый театральный класс.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в проекте приняли участие 18 классов из 12 образовательных учреждений. Они готовили свои спектакли и выполняли задания.

Лучшими стали третьеклассники «А» из лицея Вольска. Они поедут на спектакль в саратовский ТЮЗ.

Второе место получили ученики 1В класса средней школы №6. Им досталась экскурсия в саратовский ТЮЗ.

Бронзу разделили 3.2. и 3.3. класса гимназии. Для них проведут фотосессию в местном драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU