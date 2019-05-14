На «Саратовские страдания» деньги собирали «с миру по нитке»

14 Май 14:38 2019-05-14T15:00:40+03:00

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Сегодня, 14 мая, в пресс-центре правительства состоялась пресс-конференция, посвященная традиционному кинофестивалю документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Как сообщила директор фестиваля Татьяна Зорина, в этом году жюри возглавит Евгений Цымбал, который ранее уже привозил фильм «Тетрадь из сожженного гетто».

Директор фестиваля отметила, что сейчас в Facebook появилось столько фотографов, что если их сложить в фотофильм, это будет огромный отряд современных документалистов.

Однако «Саратовские страдания» не ограничиваются документалистикой. Например, будет показан игровой фильм «Брови».

Татьяна Зорина также сообщила, что все киноленты планируется продемонстрировать в двух залах. Показа на открытом воздухе не будет.

Что касается финансовой стороны вопроса, то, по словам директора фестиваля, необходимо 1,5 млн рублей. Минкульт области выделил 600 тыс. рублей. Администрация Саратова помогла с изготовлением бесплатных афиш, немецкий центр организует приезд иностранных гостей.

- В этом году нам помогает Саратовский областной колледж искусств, училище имени Боголюбова. Словом, с миру по нитке, — добавила Татьяна Зорина.

ИСТОЧНИК KP.RU