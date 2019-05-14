В Саратовской области засеяли 1,5 млн гектаров яровых культур
Половину составляют технические культуры
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В хозяйствах Саратовской области засеяли 1,5 млн гектаров яровых культур, на это приходится 57% от запланированных площадей.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, это на 600 гектаров больше, чем в прошлом году.
Половина посевов приходится на технические культуры. Остальную часть занимают зерновые, овощи и картофель.
На 70 гектаров заложили сады в Вольском, Саратовском, Хвалынском, Красноармейском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU