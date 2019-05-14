В Саратовской области засеяли 1,5 млн гектаров яровых культур

14 Май 14:36 2019-05-14T14:57:56+03:00

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В хозяйствах Саратовской области засеяли 1,5 млн гектаров яровых культур, на это приходится 57% от запланированных площадей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, это на 600 гектаров больше, чем в прошлом году.

Половина посевов приходится на технические культуры. Остальную часть занимают зерновые, овощи и картофель.

На 70 гектаров заложили сады в Вольском, Саратовском, Хвалынском, Красноармейском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU