В Саратовской области будут судить сбившего полицейского пьяного водителя
Он пытался скрыться от инспекторов ДПС
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В Аткарске Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому.
Вечером 11 марта гражданин ехал за рулем легкового автомобиля. Когда сотрудники ДПС его остановили, выяснилось, что мужчина пьян.
При этом один из инспекторов подошел к машине для разговора с водителем, но тот резко тронулся с места, по пути сбив полицейского. Его напарник на автомобиле догнал и задержал нарушителя.
Во время расследования злоумышленник признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU