В Саратовской области будут судить сбившего полицейского пьяного водителя

14 Май 14:13 2019-05-14T14:28:07+03:00

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В Аткарске Саратовской области будут судить 37-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому.

Вечером 11 марта гражданин ехал за рулем легкового автомобиля. Когда сотрудники ДПС его остановили, выяснилось, что мужчина пьян.

При этом один из инспекторов подошел к машине для разговора с водителем, но тот резко тронулся с места, по пути сбив полицейского. Его напарник на автомобиле догнал и задержал нарушителя.

Во время расследования злоумышленник признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU