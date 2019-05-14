Стали известны доходы ректоров саратовских вузов

14 Май 14:09 2019-05-14T14:25:17+03:00

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Опубликован список доходов ректоров саратовских высших учебных заведений. Декларации появились на сайтах учебных заведений.

Больше всех своих коллег заработал директор ССЭИ РЭУ имени Плеханова Сергей Наумов. За свою работу он получил 4 420 200 рублей. Ему принадлежат две квартиры, а в пользовании находятся дом и земельные участки.

На втором месте оказался ректор СГУ Алексей Чумаченко. За прошлый год его кошелек пополнился на 3 885 894 рубля. У него есть три квартиры: одна целая и две по половине жилплощади.

«Бронза» списка досталась депутату областной думы, ректору СГЮА Сергею Суровову. Он заработал 3 857 702 рубля. Сергей Суровов владеет тремя земельными и двумя садовыми участками, а также дачным домом, двумя нежилыми помещениями и строением без права регистрации проживания.

Четвертое место занимает ректор СГМУ Владимир Попков, который получил доход в 3 240 458 рублей. У него есть две квартиры, жилой дом, гараж и бокс.

Меньше всех, 2 875 616 рублей, заработал бывший ректор СГАУ, депутат областной думы Николай Кузнецов.

Ему принадлежит только квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU