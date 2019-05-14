Из-за аварии на улице Хомяковой в Заводском районе отключили воду
Обезвоженнными остались многие улицы и поселок
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В Заводском районе Саратова сегодня, 14 мая, отключили воду.
- Из-за аварии водопровода на Хомяковой не будет ресурса на этой улице от Азина до Санаторного проезда, на Брянской от Азина до поселка Князевка, у частного сектора этого поселка, Санаторного, Акмолинского и Больничного проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Ориентировочно воду подадут в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU