Из-за аварии на улице Хомяковой в Заводском районе отключили воду

14 Май 13:58 2019-05-14T13:58:01+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 14 мая, отключили воду.

- Из-за аварии водопровода на Хомяковой не будет ресурса на этой улице от Азина до Санаторного проезда, на Брянской от Азина до поселка Князевка, у частного сектора этого поселка, Санаторного, Акмолинского и Больничного проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ориентировочно воду подадут в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU